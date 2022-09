Bénin: les Tiktokeurs Kéno, David et Maman Dilara relâchés après quelques jours de garde à vue

En garde à vue depuis le jeudi 22 septembre 2022, Maman Dilara, Kéno et David, tous des tiktokeurs béninois, sont désormais libres de leur mouvement. Ils ont été relâchés dans la soirée de ce mardi.

Interpellés et gardés à vue pour diffamation et insultes, Kéno, David et Maman Dilara ont été relâchés. L’affaire a créé une grosse frayeur dans le rang des tiktokeurs béninois qui n’ont pas caché leur inquiétude.

Tout est parti d’une plainte de Maman Dilara contre Kéno et David qu’elle a accusé de diffamation. En contre-attaque, les deux jeunes ont aussi décidé de plonger leur accusatrice, arguant de la légitime défense contre des insultes de Maman Dilara.

Ne sachant pas qu’elle était aussi désormais dans le viseur de la police, Maman Dilara s’est présentée au commissariat pour retirer sa plainte contre David et Kéno. C’est ainsi qu’elle a été aussi gardée.

Kéno, David et Maman Dilara réconciliés ?

A la sortie du poste de police, les trois Tiktokeurs ont affiché une bonne entente. Entre chants et danses, ils ont annoncé leur retour triomphal sur le réseau social Tik Tok.

La brouille entre ces trois Tiktokeurs béninois ne date pas de cet incident. David, Kéno et Maman Dilara se sont presque tout le temps attaqués dans les lives interposées sur le réseau social.

Des commentaires désobligeants, des insultes et critiques acerbes, constituent la substance des interventions des différentes parties qui s’affrontaient. Mais tout ceci semble désormais du passé.