Bénin – Législatives 2023: recours en invalidation de l’élection de Cécile Sègbegnon Ahoumènou

La Cour constitutionnelle a enregistré un recours en invalidation de l’élection de Cécile Sègbegnon Ahoumènou aux législatives de janvier 2023. Selon la programmation de la haute juridiction, la requête sera vidée demain jeudi 26 janvier, au même titre que six autres recours.

Élue candidate femme sur la liste de l’UP le Renouveau dans la 19e circonscription électorale, Cécile Sègbegnon Ahoumènou est mise en cause dans une requête déposée à la Cour constitutionnelle. Son élection proclamée par la Cour constitutionnelle est contestée par Gbèssouvègni Aimée Gnonlonfoun, candidate du parti Les Démocrates (LD).

Cécile Sègbegnon Ahoumènou, avant de porter les couleurs de l’UP le Renouveau dans le cadre des législatives, a été Vice-présidente de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac). De sources concordantes, l’ex-agent de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB), ne siégeait plus au sein de l’institution de régulation depuis sa déclaration de candidature.

Plusieurs autres candidats élus visés par des recours

En dehors de Cécile Sègbegnon Ahoumènou, plusieurs autres candidats élus au soir du 08 janvier sont visés par des recours en invalidation. Il s’agit notamment de Benoît Dègla, Nicaise Fagnon et Jean Méjor Zannou. Les recours dans lesquels ils sont visés sont déposés par des candidats du parti LD.

Par ailleurs, des candidats malheureux du Bloc Républicain ont également déposé des requêtes contre des candidats élus de l’UP le Renouveau.