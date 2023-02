Bénin: le rapport général des législatives de 2023 disponible

Organisé dans un hôtel à Parakou au Nord du Bénin, l’atelier-bilan des élections législatives du 8 Janvier 2023 a pris fin samedi 18 Février avec une note de satisfaction du président de la commission électorale nationale autonome (CENA).

Les rideaux sont tombés sur l’atelier bilan des élections législatives du dimanche 8 janvier 2023, qui s’est déroulé du lundi 13 au samedi 18 février 2023 à Parakou. Cet atelier qui a duré cinq jours a permis d’évaluer l’organisation et le déroulement du scrutin afin d’en relever les forces et faiblesse.

A l’issue des 5 jours de travaux, le président de la commission électorale nationale autonome (Cena), Sacca Lafia, n’a pas caché sa satisfaction quant aux résultats de l’atelier. Au regard du rapport issu dudit atelier , il s’est réjouit de la qualité des travaux faits en atelier et a souligné l’importance d’une exploitation judicieuse du rapport général. Sacca Lafia a également exprimé sa gratitude envers les partenaires techniques et financiers ainsi que les participants et les autorités politico-administratives impliqués dans l’organisations des législatives passées.

Ainsi, le rapport général des législatives de janvier 2023 a été élaboré et est désormais disponible. Ce rapport comporte les forces et les faiblesses de l’organisation des législatives passées ainsi que des recommandations pour des élections prochaines. Les recommandations issues des travaux vont permettre à l’institution en charge de l’organisation des élections en République du Bénin, de parfaire les processus à venir.