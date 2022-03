Bénin: le maire de Kpomassè rend obligatoire la vaccination anti-Covid pour les élèves

Par une correspondance datant du 21 février 2022, le maire de Kpomassè informe les directeurs de collèges du passage des équipes de vaccination anti-Covid dans les établissements. Dans ledit courrier, Kenam Mensah instruit les responsables d’établissements à l’effet d’interdire l’accès aux salles de classe aux élèves non vaccinés.

« Tout élève qui ne serait pas muni de pass vaccinal, ne pourra plus avoir accès aux écoles et aux établissements publics et privés », a formellement indiqué le maire Kenam Mensah. Pour se mettre en règle, les élèves âgés de 12 ans et plus doivent répondre massivement à la campagne de vaccination qui se tiendra dans les établissements du lundi 28 février au lundi 07 mars 2022.

Pour la première autorité communale, il s’agit d’une activité républicaine et tous les responsables à divers niveaux, doivent s’impliquer pour sa réussite. « Les instructions sont déjà données aux Chef d’arrondissements, chefs de village, leaders d’opinion et autres personnalités en vue de l’exécution sans faille de ladite activité républicaine », lit-on dans le courrier.

Pour rappel, le gouvernement a conditionné l’accès à tous les services publics, y compris dans les collectivités territoriales, à la présentation d’une preuve de vaccination ou d’un résultat PCR datant de moins de 48 heures, par une décision prise en Conseil des ministres le 20 octobre 2021. Une stratégie pour accroître le taux de vaccination au plan national. Selon les chiffres de « Our World In Data« , le Bénin compte à la date du 28 février 2022 plus de 2 millions de personnes entièrement vaccinées.