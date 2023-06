Bénin: le feat « Sugar Daddy » de Eissy et Sagbohan Danialou déjà disponible (Audio)

La jeune chanteuse Béninoise Eissy et Sagbohan Danialou ont lancé leur featuring époustouflant « Sugar Daddy » le lundi 26 juin 2023.

C’est officiel! Le tube « Sugar Daddy » de Eissy et Sagbohan Danialou tourne en boucle sur YouTube depuis bientôt 24 heures. Dans cette chanson de près de 4 minutes, Eissy chante l’amour sous la coupole de Sagbohan Danialou.

Pour le duo amoureux, l’Amour n’a pas d’age et deux personnes qui s’aiment véritablement ne devraient pas se fier aux « ont dit ». « Ne me laisse pas car le monde s’écoulera autour de moi, dans le bonheur et le malheur, je serai toujours là pour toi. Alors ne m’abandonne pas pour des histoires qui n’ont pas de sens », a chanté Eissy qui évoque les moqueries dont peut être victime une femme qui se met en couple avec un homme beaucoup plus âgée qu’elle.

Mais, Sagbohan Danialou reste ferme. Tel un conseil à tous les amoureux qui vivent cette situation, le Sugar Dady circonstanciel rassure son amoureuse. « Tu ne peux pas avoir une Sugar Daddy comme moi et t’inquiéter, Etre en couple avec un homme plus âgé regorge de bienfaits. Le jeune est Turbo, Papa est Diesel », a-t-il répliqué.

Plus loin dans la chanson, le hagbè National Sagbohan Danialou invite la jeune femme a oublier ses amis qui se moquaient d’elle tant qu’elle est prête à poursuivre l’aventure.

