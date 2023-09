Bénin : le chanteur Nikanor annonce un nouveau chapitre pour sa carrière

- Publicité-

Le chanteur Nikanor a surpris ses fans ce mercredi 20 septembre 2023 avec la promesse d’un nouveau chapitre pour sa carrière.

Nikanor, artiste chanteur béninois très apprécié du public pour sa voix unique et sa capacité à fusionner les genres musicaux, a promis un nouveau chapitre dans sa carrière musicale dans une publication sur sa page Facebook.

Dans sa déclaration, Nikanor a partagé sa volonté de se lancer dans une évolution significative de sa musique et de sa direction artistique. Après avoir pris le temps de mûrir cette idée depuis 2022, il est maintenant prêt à dévoiler avec fierté son nouveau projet.



« Je sais que plusieurs d’entre vous se demandent pourquoi il y a eu un tel silence de ma part depuis la sortie de mon dernier projet Yonnan. Je suis en train de travailler assidûment sur une évolution significative de ma musique et de ma direction artistique. Cette transition était un désir de longue date, depuis 2022 pour être précis, et je suis ravi de vous annoncer que mon équipe et moi sommes totalement alignés sur cette vision », a expliqué Nikanor à ses fans tel un devoir de répondre à leurs interrogations et de les tenir informés, car ils sont une partie essentielle de son succès.

Bientôt un nouveau projet

Pour Nikanor, cette transition artistique ne vise pas à révolutionner totalement son style, mais plutôt à rechercher une perfection musicale qui rendra son œuvre encore plus appréciable pour ses fans fidèles et pour un public plus large.

« Depuis plus de deux mois, nous sommes en studio, et je suis enthousiasmé par les bonnes vibes que nous créons. Toutefois, avant le lancement de cette nouvelle phase, soyez rassuré que je vous servirai de la musique très bientôt… », a-t-il indiqué. Ainsi, Nikanor et son équipe travaillent avec acharnement en studio depuis plus de deux mois, apportant des idées novatrices et des vibrations positives à son nouveau projet.



Les fans dans l’attente …

Visiblement, les fans de Nikanor peuvent s’attendre à une musique qui combine habilement des sonorités modernes, des rythmes envoûtants et des paroles profondes. Sa voix unique servira de véhicule pour transmettre ses émotions et raconter des histoires qui résonneront avec le public. L’artiste béninois ne manquera pas de surprendre et de captiver les oreilles avec sa créativité et son talent indéniable.

Et déjà, l’annonce de Nikanor concernant ce nouveau chapitre dans sa carrière musicale suscite anticipation et excitation. Les fans attendent avec impatience de découvrir les fruits de son travail acharné et de voir comment l’artiste béninois élève son art à de nouveaux sommets. Une chose est sûre, Nikanor est prêt à faire vibrer les cœurs et les âmes de son public avec sa musique unique et inspirante.

