Bénin: l’ancien député Atao Hinnouho déjà de retour à Cotonou

Comme annoncé, l’ancien député Atao Hinnouho est revenu au bercail ce jeudi 27 juillet 2023. Il a été accueilli à l’aéroport international de Cotonou par ses partisans.

Attendu à 15 heures, c’est finalement après 17 heures que l’ex-député Atao Hinnouho a foulé le tarmac de l’aéroport. On a noté sur place une forte mobilisation de ses partisans. Selon Elaine Saizonou, présidente intérimaire du Reso Atao, l’ancien député revient en bonne santé, 4 ans après son évacuation.

Les ennuis judiciaires de l’ancien député et homme d’affaires ont commencé en 2018. Il avait été interpellé et condamné à 5 ans de prison ferme et 3 milliards de francs CFA d’amende pour fraude douanière dans une affaire de trafic de « faux médicaments ». Il avait également écopé d’un an de prison pour rébellion, toujours dans l’affaire de trafic de « faux médicaments ».

- Publicité-

Dans la foulée, Atao Hinnouho avait d’abord pris la clé des champs, avant de se rendre à la justice. Son évacuation sanitaire avait été autorisée en 2019 après son séjour dans les locaux du CNHU de Cotonou.