Bénin: la ville de Cotonou abritera bientôt un quartier culturel et créatif

Dans la détermination du régime de la rupture de faire du Bénin et principalement de Cotonou une ville d’attraction, il est prévu les mois à venir, la création dans la ville capitale économique, d’un quartier culturel et créatif.

La ville vitrine du Bénin, Cotonou la belle sera bientôt pourvue d’un quartier culturel et créatif. L’annonce a été faite le vendredi 15 Juillet dernier par le ministre de la culture, Jean-Michel Abimbola lors de la cérémonie officielle de réouverture de l’exposition « Art du Bénin ».

« L’autre champ majeur que nous explorons est celui d’une véritable cité artistique, le quartier culturel et créatif de Cotonou (QCC). Un lieu de concentration de l’activité artistique et culturelle qui génèrera une densité d’espace et d’expression des créateurs plasticiens, avec tous les services qui leur seront rattachés« , a confié l’autorité.

Selon les précisions apportées par le ministre Jean-Michel Abimbola, le quartier culturel et créatif de Cotonou sera installé dans les ateliers et les anciennes forges de la compagnie ferroviaire « organisation commune Bénin-Niger » (OCBN).

A proximité de ce quartier culturel et créatif, seront également installés d’autres synergies artistiques comme les ateliers d’art, les résidences de création, les espaces de performance, les galeries et studios photos, les agences d’artistes, les ateliers d’art numérique et autres cabinets d’architecture ainsi que des cafétérias , restaurants, les Snack bars …etc.