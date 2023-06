Bénin: la Fondation Moov Africa soutient la mission médicale de chirurgie plastique 2023

L’ONG Emergenza Sorrisi Bénin en collaboration avec la Fondation Moov Africa Bénin a lancé la onzième édition de la mission médicale de chirurgie plastique et de réparation des becs de lièvre, des fentes labio-vélo palatine, du noma, des séquelles de brulures et quelques tumeurs de la face ce lundi 19 juin 2023 à l’hôpital de zone de la commune d’Abomey-Calavi.

Toujours fidèle à son engagement aux côtés des couches vulnérables, la Fondation Moov Africa accompagne l’ONG Emergenza Sorrisi dans sa mission de restaurer la dignité de l’être humain à travers son programme de chirurgie plastique et de réparation des becs de lièvre au Bénin.

Aurore Houngbédji, Secrétaire exécutive de la Fondation Moov Africa est revenue sur la mission de cette organisation à but non lucratif qu’elle dirige lors du lancement de la mission médicale de chirurgie plastique 2023 ce lundi. « Nous intervenons dans l’éducation et la santé. Nous sommes aux côtés de l’ONG Emergenza Sorrisi depuis 2016 et toutes les fois où l’occasion se présentera, nous n’hésiterons pas à être aux côtés de la couche vulnérable. Le sourire, comme on le dit, c’est la première des choses et la santé fait partie des besoins primaires. Nous serons là toutes les fois où l’occasion nous sera donnée », a-t-elle déclaré.

- Publicité-

Cette initiative qui est à sa onzième édition, entend redonner le goût de vivre et l’estime de soi à une multitude de personnes souffrant de ces affections et qui sont parfois marginalisées ou discriminées à cause de leur différence d’apparence. Ce qui ajoute de nouveaux préjudices à leur souffrance sanitaire, limitant, de ce fait, leur accès à plusieurs droits humains essentiels pour une vie épanouie.

La Fondation Moov Africa prend en charge 5 enfants affectés

Pour Eustache AKoto, président de l’ONG Emergenza Sorrisi Bénin, sa conviction épouse parfaitement l’adage populaire qui stipule que la santé est le capital le plus précieux de l’homme. Il reconnait que la pathologie du bec de lièvre fait beaucoup de victimes et certains patients n’ont pas été pris en charge en raison des critères de sélection. C’est fort de cela, qu’il remercie la Fondation Moov Africa pour sa contribution de prise en charge de 5 enfants.

« Nos remerciements vont à l’endroit du Directeur général Moov Africa. En effet, à travers sa fondation dirigée de main de maitre par Madame Aurore Houngbédji, elle contribue au social et son geste que vous venez de contacter avec moi pour la prise en charge de 5 enfants au cours de cette onzième édition vient confirmer que le bien-être des populations béninoises est au cœur de la fondation Moov Africa. Nous vous disons, au nom de toutes ses âmes sensibles, infiniment merci et que vos actions ne s’arrêtent pas en si bon chemin », a-t-il déclaré.

- Publicité-

Eustache Akoto a profité pour inviter les populations béninoises et toutes personnes de bonne volonté à emboiter le pas de son donateur, la Fondation Moov Africa.

Les recommandations du ministère de la justice

Présente à cette cérémonie de lancement, Dr Ines Hadonou Toffoun, représentante du garde des sceaux , ministre de la législation a rappelé que la loi N° 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi N° 90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la république du Bénin dispose en son article 15 nouveau que tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne.

De même, ajoute-t-elle, la loi N° 2022-17 du 19 octobre 2022 portant modification de la loi N° 2020 -37 du 3 févier 2021 portant protection de la santé des personnes en république du Bénin, dispose en son article 5 que le droit à la santé est un droit fondamental et que le système sanitaire garantie par tout moyen approprié la protection de la santé de la population l’équitable accès aux soins, le droit au soin adéquat et à la continuité des soins.

- Publicité-

Au nombre de ses avantages pour la santé humaine, Dr Ines Hadonou Toffoun a exprimé à l’endroit de l’ONG Emergenza Sorrisi Bénin et de ses partenaires dont la Fondation Moov Africa la reconnaissance du garde des sceaux, ministre de la Justice et de la législation pour leur contribution à la satisfaction du droit à la santé de la population béninoise à travers ces éditions périodiques de mission médicale de chirurgie plastique.

Elle exhorte dore et déjà toutes les familles à ne point hésiter à accompagner leurs membres, qu’ils soient majeurs ou mineurs, porteur de l’une de ces affections, bec de lièvre, Noma, fente labiale et palatine, séquelles de brulures et tumeur de la face afin qu’ils bénéficient de cette offre médicale et retrouvent la joie de vivre et de contribuer à la construction de la société béninoise.