Bénin: la chanteuse Sessimè enceinte ? Ces indices qui ne trompent pas (photos)

Depuis fin décembre 2022 la rumeur selon laquelle la chanteuse Sessimè est enceinte alimentent les réseaux sociaux. Alors que cela reste à l’étape de suspicions pour les internautes, il y a certains faits et gestes de la fana Fana Lady qui lèvent l’équivoque.

Sessimè bientôt maman? C’est la polémique qui enfle la toile depuis décembre 2022 où le chanteur Nikanor a confirmé publiquement qu’il est en couple avec la chanteuse. Pour certains, c’est une anticipation des deux célébrités sur une « possible » grossesse de Sessimè.

Connue pour sa stratégie du tac au tac, Sessimè a opposé un silence assourdissant et inouï à cette polémique qui sans aucun doute est d’une sensible indescriptible. Mais il n’est plus à démontrer que les dernières sorties médiatiques de la chanteuse fait couler beaucoup d’encre et de salive.

Tout est parti d’une photo de Sessimè qui laisse voir ses seins. Très vite, les internautes ont lié ce cliché aux hormones de grossesse qui selon eux pourraient faire grossir les seins d’une femme enceinte.

Sans évoquer le sujet, Sessimè en a rajouté une couche dans le cadre de la sortie de son single « Amour » avec des clichés d’elle dans une chemise large qui cache son ventre à tout point de vue.

La cerise sur le gâteau, c’est son message très évocateur dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 février 2023 pour la célébration de son anniversaire. Et là, la Fana Fana Lady a été plus que claire. « Une bougie plus exceptionnelle que toutes les autres dans quelques instants … l’année prochaine à la même heure je vous expliquerai pourquoi elle est si spéciale pour toute mon existence ! », a écrit Sessimè en légende d’une série de photos dans laquelle elle a une fois encore pris le soin de cacher son ventre.

A en croire les internautes, la bonne nouvelle dont elle parle est l’annonce de la naissance de son enfant. « J’espère que ce qui la rend si spéciale, c’est ce à quoi je pense en observant tes photos dernièrement. Je serai tellement heureuse pour toi. Joyeux anniversaire ma star.; tu nous l’expliqueras avec un bébé, un garçon certainement. Sessimè tu le mérites; j’ai bien envie d’annoncer au monde entier que tu attends un enfant de moi. Mais dommage je dois encore garder ça Secret », peut-on lire entre autres en commentaire. Et, visiblement, les internautes sont très heureux pour Sessimè et espèrent que leur rêve deviendra une réalité pour l’interprète du titre « Guigo ».

Comme si cela ne suffisait, l’indice qui ne trompe pas, c’est la dernière photo balancée par Sessimè le mardi 21 septembre 2023. En effet, la chanteuse s’est affichée très souriante dans une robe ovale qui abhorre une bouffante au niveau du ventre. Il s’agit d’un modèle très prisé par les femmes enceintes qui veulent cacher leur ventre rond.

Malgré ces indices qui ne laissent personne indifférente, la chanteuse Sessimè n’a pas encore réagi à la rumeur sur sa grossesse. Selon les informations de BENIN WEB TV, elle sera l’invitée de l’émission K’Fé Week-end de ce vendredi 24 février 2023. « Coucou mes lumières … Je serai avec notre belle Stephanie Montcho et toute sa team ce vendredi en direct sur la chaîne TVC », a annoncé Sesimè sur sa page Facebook.

Certainement qu’elle profitera de l’occasion pour lever un coin de voile sur ces supputations qui restent un vœu de ses fans pour la star qu’elle représente pour eux.