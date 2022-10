Bénin: « Je ne suis pas le mentor de Guy Mitokpè », Candide Azannaï

Candide Azannaï, président du parti Restaurer l’espoir (RE), est enfin sorti de son mutisme sur le départ de son ex-collaborateur Guy Mitokpè. A l’occasion d’une sortie médiatique effectuée ce dimanche 16 octobre 2022, l’ancien ministre de la Défense a ouvertement porté des griffes contre l’ex-député. Il a enfoncé le clou à travers un post publié sur Facebook ce lundi, dans lequel il a traité Guy Mitokpè de « perfide ».

« C’est un désastre de manquer de sincérité envers une personne et de s’empresser sans honte à l’exhiber publiquement telle une décoration capacitaire qu’il est votre mentor. Je ne suis pas le mentor de Mitokpe, je ne me ferai par le déshonneur de prétendre l’avoir jamais été », a écrit Candide Azannaï.

Le mot mentor a un sens qu’on ne que peut distordre en ruinant son projet didactique comme l’a décliné HOMERE dans l’Odyssée même si les perfectionnistes du grec ancien vivent ce dernier temps le drame que constitue le recours à l’emporte-pièce au « grec franchisé » par certains des nôtres qui passent à se jouer les maîtres hypocrites en usant des analphabétismes pour tenter de faufiler leurs sophismes entre sens et contresens. Candide Azannaï

L’ancien ministre reconnaît avoir coopté et promu Guy Mitokpè au sein du parti RE, mais rien de plus. « Guy Mitokpè était adulte, majeur et responsable estudiantin quand nos chemins se sont croisés », a-t-il rappelé.

Pour Candide Azannaï, Guy Mitokpè manque de sincérité, lors qu’il chante à qui veut l’entendre, qu’il est son mentor. « C’est également triste et minable lorsqu’on recourt à des propos mensongers débités avec une cynique froideur sous le couvert d’hommages hypocrites à l’égard d’une personne que paradoxalement on récidive à asperger de persiflages perfides », a-t-il dit.

« Impréparation à faire face avec dignité au prix de la liberté de conscience »

Parlant des vraies raisons de la démission de Guy Mitokpè, Candide Azannaï évoque une « impréparation à faire face avec dignité au prix de la liberté de conscience », de la part du jeune acteur politique. « Je voudrais dire en toute franchise et en toute vérité et sur l’honneur que Monsieur MITOKPE me fait pitié par sa lâcheté à affronter sa propre conscience sur les vrais raisons de son départ du parti Restaurer l’Espoir ( RE ) », a-t-il confié.

« Guy Mitokpè voulait se rapprocher de la mouvance »

Au cours de l’émission diffusée par la Crystal News, Candide Azannaï a fait des confidences sur les derniers agissements de Guy Mitokpè au sein du parti RE. Selon ses dires, son ex-Secrétaire général voulait prendre le parti en otage, à cause de son envie de se « rapprocher de la mouvance ».

« Il (Guy Mitokpè) dit, nous allons nous rapprocher de la mouvance. A un moment donné, bloquant les activités du parti, il distillait des choses. En pleine réunion du Bureau politique, il répète la même chose : rapprochons nous de la mouvance », a rapporté Candide Azannaï.

Interrogé sur les motifs de ce changement de veste envisagé, Guy Mitokpè n’avait pas convaincu l’ancien ministre. « Il voulait l’onction du parti pour y aller. C’est un drame. C’est un danger », s’est insurgé le président du parti RE. Il a précisé qu’aucun élément nouveau n’est visible dans la gouvernance de Patrice Talon pour justifier le rapprochement du parti Restaurer l’Espoir à la mouvance.