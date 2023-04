Bénin: il risque 5 ans de prison pour cybercriminalité, après avoir posté ADD en statut WhatsApp

Plusieurs prévenus étaient devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) jeudi dernier pour des faits de cybercriminalité. Dans leur rang, il y a un jeune dont l’histoire a retenu l’attention.

Accusé d’escroquerie via internet, le jeune homme a tenté de rejeter en bloc les faits. Il dit ne pas se reconnaître dans les accusations. Selon ses déclarations rapportées par Libre Express, le mis en cause a fait savoir à la barre qu’il travaille dans une structure de lavage auto et qu’il ne mène pas des activités de cyber-arnaques.

Il a donc soutenu que son interpellation pour des faits de cybercriminalité n’est pas fondée. Mais il a été très vite contredit après une confrontation avec ses déclarations sur PV. « Selon le juge, le jeune homme postait sur son statut WhatsApp : adresse disponible (ADD disponible) », a rapporté Libre Express. Dans le jargon de la cyber-arnaque, « adresse disponible » (ADD) est une annonce faite pour indiquer la disponibilité d’une adresse qui peut réceptionner les sous que la victime va envoyer.

- Publicité-

Face à cette carte du juge, le prévenu a tenté de se défendre, mais il n’a pas convaincu la Cour. Il a même indiqué que le téléphone qu’il utilisait est un cadeau reçu de la part d’un « grand frère » et c’est ce dernier qui lui aurait demandé de faire les postes.

Après les débats, le ministère public a requis 05 ans de prison dont 03 ans ferme contre le jeune. Le verdict du juge est attendu le 11 avril prochain.