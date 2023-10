Bénin: “il faut que le mandat de Patrice Talon soit renforcé”, Orden Alladatin

A un peu plus de 2 ans de l’élection présidentielle, le député Orden Alladatin confie que l’Union Progressiste le Renouveau n’est pas encore dans les tractations.

Les sollicitations de candidatures constatées depuis quelques mois témoignent de l’expression démocratique au Bénin, mais ce sujet ne préoccupe pas pour le moment l’Union Progressiste le Renouveau. Selon le député Orden Alladatin, ce parti de la mouvance se concentre sur la poursuite des actions du gouvernement.

Au micro de Reporter Bénin Monde et Esae Tv, le parlementaire a fait savoir que le défi actuel, c’est le renforcement du mandat du président Patrice Talon. “Nous sommes à deux ans (de l’élection) et donc il faut que le mandat de Patrice Talon soit renforcé. L’heure est à comment on fait pour préserver les acquis”, a déclaré Orden Alladatin.

- Publicité-

Qui sera le candidat de la mouvance ? “Pour l’heure il y a beaucoup d’inconnus. Ne me posez pas la question si ce n’est pas à l’ordre du jour”, a-t-il répondu.

En ce qui concerne les acteurs politiques qui s’affichent en suscitant la candidature de certaines personnes, Orden Alladatin rassure que le problème sera réglé pour le cas de ceux qui sont membres de l’Union Progressiste le Renouveau. “Si ceux qui suscitent des candidatures sont membres et responsables de mon parti, en ce moment, il y a des problèmes de discipline interne que nous saurons régler”, a-t-il ajouté.