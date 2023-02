Bénin – Evaluation des acquis scolaires: des enquêteurs envoyés sur le terrain

Dans sa volonté de réformer le système éducatif afin d’améliorer la qualité de l’apprentissage, le gouvernement a décidé de procéder à l’évaluation des acquis scolaires. Dans cette perspective, le ministre de l’enseignement maternel et primaire informe du passage d’enquêteurs dans des écoles échantillonnées.

Par note de service en date à Porto Novo du 21 Février 2023, le ministre de l’enseignement et primaire informe les directeurs départementaux de l’enseignement maternel et primaire ainsi que les directeurs des écoles primaires publiques et privées, de passage d’enquêteurs dans des écoles échantillonnés en vue de l’évaluation des acquis scolaires.

Cette évaluation concerne les apprenants du CP et du CM1 et se fera dans les disciplines comme le français et les mathématiques. Cette activité qui est une étape de collecte de données se fera du 27 Février au 10 Mars.

A cet effet, le ministre de l’enseignement maternel et primaire invite les directeurs départementaux de l’enseignement maternel et primaire de prendre les dispositions idoines pour la réussite de l’opération.

Liste des écoles échantillonnées…