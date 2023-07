Bénin: évacué depuis 2019, l’ex-député Atao Hinnouho annoncé à Cotonou

Le bruit court depuis quelques jours. L’ancien député Atao Hinnouho serait prêt à rentrer au bercail, après son évacuation sanitaire autorisée par la justice depuis 2019.

Atao Hinnouho bientôt de retour au Bénin ? Des informations recueillies auprès de sources proches de l’ancien député renforcent la thèse d’un retour imminent, même si elles se sont gardées de donner des précisions sur la date ou encore la période. Une mobilisation serait même en cours pour lui réserver un accueil chaleureux.

Interpellé et incarcéré en 2018, Atao Hinnouho avait été condamné à 5 ans de prison ferme et 3 milliards de francs CFA d’amende pour fraude douanière dans une affaire de trafic de faux médicaments. Il avait également écopé d’un an de prison pour rébellion toujours dans l’affaire de trafic de « faux médicaments ».

Après une hospitalisation au Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU) de Cotonou, sous surveillance policière, l’ancien député avait bénéficié en 2019 d’une évacuation sanitaire. Il avait été autorisé par la justice à aller se faire soigner à l’extérieur. Depuis ce temps, il n’a plus jamais donné de nouvelle publiquement.

Son ex-parti politique Reso Atao qui était de l’opposition, avait rejoint par la suite la mouvance, avant de mourir de sa belle mort à la suite de la réforme du système partisan.