Bénin: en pleurs, Camille Makosso dévoile les vraies causes du décès de sa femme Tatiana

Lors de son passage sur l’émission KFé Week-end du vendredi 26 mai 2023, le général Camille Makosso est revenu sur la mort de son épouse Tatiana Kosséré Makosso, décédée le 28 mars 2020.

Plus de trois ans après la mort de sa femme, Tatiana Kosséré, Camille Makosso ne peut parler de sa défunte épouse sans couler les larmes. Face à une photo de ses enfants ce vendredi, c’est avec une gorge nouée que l’homme de Dieu a pu ouvrir la bouche pour s’exprimer sur la plus grosse douleur de sa vie.

« On se sent fier des enfants qui ont perdu leur maman mais qui résistent et qui décident de continuer de vivre, aujourd’hui, je suis fier de mes enfants qui étudient et évoluent », a soutenu Camille Makosso. Pour lui, sa fille Mety s’en voulait pour la mort de sa mère.

« Pour Mety, ce n’était pas facile, parce qu’elle se dit que si elle ne s’était pas disputée avec sa sœur la veille du départ de leur maman, peut-être que maman n’allait pas piquer sa crise », a révélé Makosso presqu’en larmes.

Mais d’après lui, ce sont les médicaments qui lui ont ont été prescrit qui lui aurait causé de tort. « Parce que ma femme ne supportait pas certaines doses de médicament », a-t-il expliqué. Trois as après, Camille Makosso est fier de ses enfants.

« Aujourd’hui, je peux regarder mes enfants et être fier de toujours prier pour que ces enfants puissent rester dans la droite ligne de Dieu. Que ces enfants ne puissent pas dévier. C’est ma seule crainte », a -t-il ajouté en se réjouissant que ses enfants ne soient pas mêlés à des affaires de drogue ou de banditisme. « Je protège mes enfants des mauvaises fréquentations« , a-t-il indiqué.

