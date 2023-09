Bénin-Drame de Sème-Kraké: le Pape François manifeste sa proximité aux familles des victimes

- Publicité-

A travers un télégramme signé par le secrétaire d’État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, le Pape François s’associe à la douleur des proches des victimes de l’incendie meurtrier de Sème-Kraké.

L’évêque du Vatican compatit à la douleur des béninois suite au drame survenu le samedi 23 septembre dernier à Sèmè-Kraké. A travers un télégramme reçu par Mgr Aristide Gonsallo, évêque de Porto-Novo, le Saint Père a exprimé sa solidarité aux proches des victimes de cet incendie.

Dans son Telegramme, le souverain Pontif a prié pour le repos des personnes décédées dans l’incendie et la guérison des blessés. Il « s’associe au deuil des familles, leur manifestant sa proximité et sa peine », et « prie pour le repos des personnes qui ont perdu la vie, les confiant à la miséricorde de Dieu, ainsi que pour la guérison des personnes blessées ».

Selon le média du Vatican, le Pape demande à la Vierge Marie « d’apporter force et consolation à tous ceux qui sont touchés par cette tragédie » et « invoque les bénédictions divines sur chaque personne et sur la nation tout entière en signe de réconfort ». Il faut rappeler que la conférence episcale du Bénin a demandé à toutes les paroisses de célébrer demain vendredi 29 septembre, jour de la fête des archanges Michel, Gabriel et Raphaël, des messes spéciales en faveur de toutes les victimes de ce drame.