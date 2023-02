Bénin: deux voleurs de motos battus par les populations à Abomey Calavi

A Abomey-Calavi, deux présumés voleurs de moto ont été appréhendés et battus par les populations. Ils ont eu la vie sauve grâce à l’intervention de la police Républicaine.

Deux présumés voleurs de moto ont eu la sueur froide dans la soirée du jeudi 9 Févier à Kpota, un quartier de la Commune d’Abomey -Calavi. Selon les informations, ils ont intercepté un conducteur de moto et lui ont intimé l’ordre de leur remettre la clé de sa moto.

Le conducteur de moto s’exécuta. En plus de la clé de la moto, il leur a également remis son téléphone portable. Après le départ des deux présumés voleurs, il a repris ses esprits et s’est mis à crier. Une course poursuite s’est alors enclenchée entre les deux individus arracheurs de moto et les populations informées du vol.

Les deux chenapans n’ont pu aller loin. Interpellés au niveau du CEG d’Abomey-Calavi par les conducteurs de taxi-moto, ils allaient subir la colère des populations quand heureusement pour eux, les forces de l’ordre sont venus les arracher de leurs mains. Sous l’escorte de la police, ils ont été conduit au commissariat d’Abomey-Calavi pour la suite de la procédure à leur encontre.