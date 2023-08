Niger: des nouvelles de la chanteuse béninoise Kiinzah après près de 10 ans d’absence

Plongée dans un long silence assourdissant pendant plusieurs années, la chanteuse béninoise Kiinzah vit désormais à Niamey au Niger

Morgyane Fadonougbo, alias Kiinzah, est pour le showbiz béninois ce qu’on peut appeler une jolie parenthèse de chants empathiques, pour avoir choisi, en plein essor de sa carrière, d’éteindre son micro, de quitter les scènes de concerts et les lumières des projecteurs, de dire au revoir aux studios d’enregistrement et de poursuivre sa vie loin de l’univers rudement compétitif du showbiz.

Près de 10 ans après son retrait du monde musical, BENIN WEB TV apprend que Kiinzah, qui a préféré s’extraire du showbiz pour devenir, à l’insu du grand nombre, une écrivaine, vit dans un pays voisin. La révélation a été faite le samedi 26 août 2023 sur l’émission « Village culturel » de Peace FM par le journaliste Stanislas Amoua.

« Kiinzah, une artiste béninoise qui a disparu des radars, vit actuellement avec sa maman à Niamey, au Niger », a-t-il laissé entendre, évoquant une collaboration entre Dibi Dobo et la chanteuse courant 2008 et 2009.

Kiinza ou la presque diva

Comme la chanteuse Sessimè, Morgyane Fadonougbo alias Kiinzah a été révélée en 2007 par le concours Star Promo et son talent brillait en la jeune fille qu’elle était. Pure produit de l’EACE (Ensemble Artistique et Culturel des Étudiants) de l’Université d’Abomey-Calavi, il n’est plus à démontrer qu’elle était sur la bonne voie pour devenir un visage incontournable de la World Music made in Benin.

Kiinzah, avec sa chanson intitulée « Perle d’Ebène », démontre clairement sa prédilection pour une musique engagée où le message et les paroles prennent le pas sur la musicalité. Cette artiste talentueuse s’inspire des aînés tels que Sagbohan Danialou et Jean Adagbénon pour créer une harmonie subtile et captivante. « Perle d’Ebène » est une véritable pépite musicale qui a su toucher les auditeurs par sa profondeur et sa sincérité. La preuve, les Béninois se sont laissés emporter par cette création fascinante de Kiinzah.

Les messages qu’ont véhiculé ses premières chansons, dont « Lélé », « Iya », « Akpodofi » ou « Perle d’Ebène », faisaient clairement d’elle un nouvel espoir de la musique béninoise en raison de l’émotion qu’elle dégageait.

Changement de priorité, Kiinza se retire

Mais après sa collaboration à succès avec Dibi Dobo, un premier album récompensé à l’international et un sublime deuxième album très à cheval entre tradition et modernité, nul n’était préparé à ce que le navire Kiinzah choisisse de jeter l’ancre.

Dans un entretien accordé à Mamabénin en 2016, Kiinzah a tenté de justifier son arrêt de carrière et s’est expliquée en ces termes. Selon celle qui était l’espoir de la musique béninoise, le temps et son travail ne lui permettent pas de se vouer véritablement à sa passion qu’est la musique… « Les priorités ont juste changé. Moi je suis à cette étape de ma vie actuellement où il faut savoir définir ses priorités et ses options. Je me réalise à travers d’autres compétences et quand viendra le moment, je reviendrai…« , a-t-elle expliqué.

Comme certains artistes, Kiinzah avait plusieurs cordes à son arc. Mais avec ses diplômes académiques, elle ne se voyait pas tout sacrifier pour faire du micro son allié pour la vie.

