Bénin: démarrage de la vente aux enchères des immeubles de Sébastien Ajavon

La vente aux enchères du premier lot de 18 immeubles saisis dans le patrimoine de l’homme d’affaire Sébastien Ajavon a démarré ce mardi 14 Mars 2023.

Le patrimoine immobilier de Sébastien Ajavon sis à Sèmè-Kpodji et saisi dans une procédure judiciaire est officiellement mis en vente aux enchères publiques ce mardi 14 Mars 2023 au Tribunal de Porto-Novo. Il s’agit d’un lot de 18 immeubles mis sous scellé dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice.

L’annonce a été faite à travers un communiqué en date du 15 février 2023 et signé des conseils de l’Etat. Dans ledit communiqué, il est annoncé la vente aux enchères publiques au plus offrant et au dernier enchérisseur de ces immeubles, au nombre de 18. La vente sera faite au cours d’une audience au Tribunal de première instance de Porto-Novo statuant en matière de vente sur saisie immobilière, le 14 mars 2023 à 8h 30.

Détails sur la vente aux enchères des 18 immeubles