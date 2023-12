Bénin: de faux marabouts condamnés à 7 ans de prison pour cybercriminalité

Des présumés cybercriminels ont écopé de lourdes peines d’emprisonnement le jeudi 30 Novembre dernier. Ils ont été condamnés par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour des infractions liées à la cybercriminalité.

La cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ( CRIET) a condamné jeudi 30 Novembre dernier 19 cybercriminels. Les mis en cause ont été condamnés à 7 ans de prison ferme et au payement de 2 millions d’amende. Ils ont été poursuivis pour des faits d’escroquerie en ligne, faux dons, faux prêts, faux coupons de paris sportifs…

Pour opérer, ils se font passer pour des marabouts. Des membres du réseau appâtent leurs victimes par des offres, des prêts ou des dons et les faux marabouts vient à la charge pour finir l’arnaque. En détention provisoire depuis plusieurs semaines, ils ont comparu jeudi dernier et ont été retenus dans les liens de la prévention. Lourdement condamnés, ils poursuivent leur séjour carcéral.