Bénin – Contenu de la presse en période de trêve politique: Édouard Loko avertit

La question de l’animation des médias en période de trêve politique a été évoquée au cours des des échanges lors de la célébration de la 33ᵉ Journée mondiale de la liberté de la presse, organisée le dimanche 3 mai 2026 à Cotonou.

À l’instar de nombreux pays, le Bénin a marqué l’événement à travers une cérémonie officielle portée par la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication, réunissant professionnels des médias, responsables de presse et autorités publiques autour du thème « Façonner un avenir en paix ».

Prenant la parole à cette occasion, le président de la HAAC, Édouard Loko, a livré une réflexion sans détour sur les défis éditoriaux auxquels font face les médias béninois dans le nouveau contexte institutionnel. Il a rappelé que la trêve politique, imposée par la loi pour une durée de six ans sur le mandat présidentiel de sept ans, ne saurait transformer les médias en relais ou en substituts des formations politiques désormais contraintes au silence partisan.

Selon lui, cette période impose une remise en question profonde des pratiques professionnelles. Longtemps, a-t-il fait observer, l’attractivité des médias s’est largement appuyée sur la polémique politique, devenue un moteur d’audience. Or, ce modèle atteint aujourd’hui ses limites.

« Nous avons habitué notre public à la polémique politique. Aujourd’hui, avec la trêve politique, il nous faut repenser notre modèle », a-t-il déclaré, appelant à une évolution assumée des lignes éditoriales.

Pour le président de l’organe de régulation, l’enjeu est désormais de diversifier les contenus et d’élargir le champ de traitement de l’information. Il a invité les rédactions à investir davantage les thématiques liées au développement, à l’éducation, à l’économie, à la citoyenneté ou encore à la cohésion sociale, afin de répondre aux attentes d’un public en quête de repères et d’utilité sociale de l’information.

Édouard Loko a également évoqué la nécessité d’ouvrir une réflexion collective sur les mécanismes d’accompagnement et de soutien de l’État au secteur des médias, dans un environnement marqué par des mutations technologiques, économiques et professionnelles profondes.

Dans cette dynamique, il a annoncé que les prochaines éditions de la Journée mondiale de la liberté de la presse pourraient se tenir à la Maison des médias, invitant les associations professionnelles à s’approprier davantage cet espace et cet événement.