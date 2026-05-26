Parakou: un mort et plusieurs blessés graves après l’effondrement d’un mur à Beyarou

Un accident domestique d’une grande gravité s’est produit dans la nuit du lundi au mardi 26 mai 2026 au quartier Beyarou, situé dans le premier arrondissement de la commune de Parakou.

L’effondrement brutal d’un mur d’habitation, survenu lors d’un épisode de fortes précipitations, a pris au piège les occupants d’une concession, provoquant d’importants dégâts corporels et matériels.

​Le sinistre a directement touché une chambre qui abritait six personnes au moment de l’impact. Le bilan initial fait état du décès d’une fillette âgée d’environ deux ans et demi, mortellement atteinte par la chute des gravats. Les cinq autres occupants présents ont subi des traumatismes divers dus à la violence de l’effondrement.

Alertés par les riverains, les services de secours ont procédé à l’extraction des victimes des décombres et à leur stabilisation initiale. Les blessés, dont plusieurs se trouvent dans un état jugé préoccupant par les équipes médicales, ont été évacués d’urgence vers l’Hôpital d’Instruction des Armées (HIA) de Parakou afin d’y recevoir des soins intensifs.

La saison des pluies est souvent accompagnée de drames divers dans nos villes et contrées. Il urge donc de redoubler de vigilance pour se protéger contre des incidents fréquents issus de fortes pluies.