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Bénin: plusieurs blessés graves dans un accident de la route à Tchatchou

Un accident de la circulation impliquant un autobus de transport interurbain de voyageurs s’est produit à l’aube, ce mardi 26 mai 2026, à la hauteur de Tchatchou, dans le département du Borgou.

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Société
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Bénin: plusieurs blessés graves dans un accident de la route à Tchatchou
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Le véhicule, qui transportait plusieurs passagers, s’est renversé sur la chaussée pour des raisons que l’enquête de la Police républicaine devra déterminer, interrompant temporairement la fluidité du trafic sur cet axe routier majeur.

​Les premiers bilans fournis par les services de secours rapportés par Fraternité FM font état de nombreux blessés parmi les passagers, dont plusieurs cas graves nécessitant des interventions médicales urgentes. Les équipes de la protection civile dépêchées sur les lieux ont indiqué qu’aucune perte en vie humaine n’avait été enregistrée lors du constat initial de l’accident.

Les victimes ont été évacuées vers les centres hospitaliers de référence de la commune de Parakou. Les blessés les plus touchés ont été orientés vers l’Hôpital d’Instruction des Armées (HIA) ainsi que vers le Centre hospitalier universitaire départemental (CHUD) du Borgou pour y recevoir des soins intensifs.

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