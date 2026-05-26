Humour béninois: Amour Aïou réussit son pari de deux soirées à guichets fermés

Le Walô Dance Center a accueilli, les 23 et 24 mai 2026, deux représentations à guichets fermés du spectacle Ce qu’il en coûte d’Amour Aïou. Entre performances saluées, témoignages d’artistes et adhésion du public, l’événement confirme l’ascension de l’humoriste sur la scène béninoise.

Le Walô Dance Center a accueilli, sur deux soirées consécutives, le spectacle Ce qu’il en coûte d’Amour Aïou, affichant à chaque fois complet. Un succès rare dans l’univers du stand-up béninois, salué autant par les artistes invités que par un public enthousiaste venu en nombre. Parmi les voix présentes, l’humoriste Gilbert Houefa n’a pas caché son engagement pour l’événement. « Moi, je suis venu soutenir le méga one-man-show d’Amour Aïou, Ce qu’il en coûte. Nous avons suivi le spectacle du début jusqu’à la fin et ça vient tout juste de se terminer. »

Amour Aïou sur scène

S’il salue l’ambiance générale, il a glissé toutefois une remarque teintée d’humour : « Pendant son spectacle, il a fait monter une fille sur scène et ils ont dansé ensemble. Pourtant, nous aussi avons participé au spectacle, mais c’est lui seul qui a dansé avec la fille ! Ça, je n’ai pas aimé. » Avant de conclure plus sérieusement : « Organiser deux dates consécutives comme ça, ce n’est pas chose facile. C’est réservé aux personnes courageuses. »

Sur scène également, l’humoriste Estelle a salué une soirée réussie et une forte mobilisation du public. « Franchement, c’était une très belle soirée, une soirée réussie. Il y avait du monde et l’ambiance était vraiment au rendez-vous. » Elle n’a pas manqué d’adresser un message de soutien à l’artiste : « Je lui souhaite de continuer sur cette lancée, que l’aventure ne s’arrête pas là. »

Une performance inédite pour l’humour béninois

Moment central de ces deux représentations, Amour Aïou lui-même a tenu à remercier son entourage et son public. « Je remercie déjà tous mes partenaires, mon staff, mes amis, mes invités, mes fans et toutes les personnes qui ont effectué le déplacement. » Fier du succès rencontré, il a souligné une performance inédite: « C’est la première fois qu’un humoriste béninois présente le même spectacle deux jours d’affilée, avec le même contenu, la même mise en scène et la même énergie. » Avant d’ajouter : « Nous pouvons encore faire mieux, aller encore plus loin. »

Amour Aïou sur scène

Dans la salle, les spectateurs ont largement confirmé cet engouement. Sossou Euloge a évoqué un moment réussi : « Franchement, je suis satisfait, autant par le public que par la prestation. Il y avait du contenu, de la créativité et une très bonne ambiance. » Même enthousiasme du côté de Grace Moko, également impliquée dans l’organisation : « Franchement, c’était un pur plaisir, un véritable plaisir. Et si c’était à refaire, je n’hésiterais pas une seule seconde. »

Des spectateurs conquis

Avec ces deux dates à guichets fermés, Ce qu’il en coûte confirme non seulement la montée en puissance d’Amour Aïou, mais aussi la structuration progressive d’une scène humoristique béninoise en pleine effervescence.

Des spectateurs conquis





