HAAC: Édouard Loko nourrit l’espoir d’un paysage médiatique plus responsable et autonome

La septième mandature de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a ouvert ce mercredi 25 février 2026, sa première session ordinaire de l’année 2026.

L’autorité de régulation a ouvert ladite session ordinaire de l’année 2026, avec un message clair : accompagner les acteurs des médias vers une culture de responsabilité et de régulation interne qui, à terme, réduira la nécessité d’interventions externes.

La cérémonie d’ouverture s’est tenue sous la présidence du président de l’ institution, Édouard LOKO, en présence de ses paires, des représentants du gouvernement, des partenaires du secteur audiovisuel ainsi que des organisations professionnelles des médias.

Dans son allocution, le président de la HAAC a mis l’accent sur la mission essentielle de l’institution : garantir le respect des règles déontologiques dans l’espace audiovisuel national, tout en œuvrant à renforcer la professionnalisation des acteurs du secteur.

Il a réaffirmé la volonté de l’organe de régulation d’accompagner les médias béninois vers une plus grande maturité éditoriale, capable, à terme, de produire des contenus de qualité sans recourir systématiquement à des mesures correctives.

Le président de la HAAC a notamment souligné que l’autorégulation doit être progressivement intégrée dans les pratiques professionnelles. Selon lui, un paysage médiatique véritablement autonome est celui où les professionnels eux-mêmes se dotent de mécanismes internes de contrôle, d’éthique et de transparence, réduisant ainsi la dépendance à l’intervention de l’organe de régulation.

La session a également abordé les défis actuels du secteur, en particulier en matière de lutte contre la désinformation, le respect de la vie privée, la protection de l’enfance dans les contenus médiatiques, ainsi que l’impératif d’une information responsable dans un contexte de multiplication des sources numériques.

Le pprésident Édouard Loko n’a pas occulté les prochaines élections présidentielles. Il a remercié les professionnels des médias qui ont fait preuve de responsabilité pendant et après les élections couplées du 11 janvier 2026.

Il attend la même responsabilité pour la présidentielle d’avril 2026.