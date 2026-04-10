Dans un entretien sur la radio nationale, Basile Tchibozo, membre de la 7ᵉ mandature de la Haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication (HAAC), a livré une analyse critique de la situation actuelle des organisations faîtières de journalistes. Il y pointe un affaiblissement progressif des structures, tout en appelant à une mobilisation générale pour redynamiser le secteur face aux mutations en cours dans des propos rapportés par Libre Express.

L’ancien président du Conseil national du patronat de la presse et de l’audiovisuel (CNPA) dresse un constat sans concession de la presse au bénin. Selon lui, les organisations professionnelles souffrent d’un manque d’énergie et d’initiative, au point de susciter des interrogations sur leur fonctionnement réel. Il invite donc ces structures à sortir de leur inertie et à reprendre pleinement leur rôle de représentation et de défense des intérêts des journalistes.

« Il y a beaucoup de fatigabilité et beaucoup de dormitisme au niveau de ces structures-là, à telle enseigne qu’on se demande ce qui se passe » dénonce t-il.

Parmi les priorités évoquées figure la réforme de la gouvernance, notamment celle de la Maison des médias. Pour Basile Tchibozo, il devient indispensable de doter cette structure d’une véritable administration capable d’assurer son efficacité et sa viabilité. Il plaide pour un modèle de gestion renouvelé, capable de générer des ressources et de garantir une autonomie fonctionnelle.

Il insiste également sur la nécessité de mettre fin aux confusions entre les missions des institutions et celles des organisations professionnelles. La HAAC, rappelle-t-il, n’a pas vocation à se substituer aux syndicats, qui doivent eux-mêmes se montrer plus actifs et structurés. Une refondation globale des faîtières apparaît ainsi, à ses yeux, comme une condition essentielle pour restaurer la crédibilité du secteur.

Replacer les conditions des journalistes au centre

Au-delà des réformes institutionnelles, Basile Tchibozo met l’accent sur l’amélioration des conditions de vie des professionnels des médias. Il ambitionne, dans les années à venir, de voir émerger une presse plus solide, portée par des journalistes mieux valorisés.

Cela passe notamment par une revalorisation des salaires, mais aussi par la garantie de droits sociaux encore fragiles, tels que les congés, la maternité ou la retraite. Toutefois, il souligne que ces avancées restent dépendantes de la mise en place de mécanismes de financement adaptés, indispensables pour soutenir les projets du secteur.

Aussi, face à l’évolution rapide des technologies, notamment l’essor de l’intelligence artificielle, le conseiller de la HAAC appelle à une adaptation du paysage médiatique. Il estime que ces innovations doivent être intégrées de manière stratégique dans les pratiques professionnelles.

Dans le même temps, il met en garde contre la confusion croissante entre journalisme et activisme numérique. Selon lui, ces deux domaines obéissent à des règles distinctes, et leur mélange peut nuire à la crédibilité de la profession. Il appelle ainsi à une mise à jour du cadre juridique, notamment du code de l’information et de la communication, afin de mieux encadrer ces nouvelles réalités.

Toutefois, malgré les difficultés relevées, Basile Tchibozo se veut optimiste. Il évoque des réflexions en cours avec plusieurs acteurs du secteur, parmi lesquels Edouard Loko, François Awoudo et Michel Tchanou. À ses yeux, ces efforts collectifs pourraient poser les bases d’un renouveau durable du paysage médiatique béninois, à condition que les réformes annoncées soient effectivement mises en œuvre et portées par l’ensemble des acteurs concernés.

Ancien journaliste et dirigeant médiatique béninois influent, Basile Tchibozo est un acteur particulièrement actif dans le secteur de la presse et de l’audiovisuel au Bénin. Il dirigait le journal Le Challenge en tant que directeur de publication et directeur général. Il a été élu en 2016 président du Conseil national du patronat de la presse et de l’audiovisuel du Bénin (Cnpa-Bénin) lors d’une assemblée générale à Parakou, succédant à Malick Séïbou Gomina pour un mandat de trois ans. Il présidait également la Plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias (Padem-Bénin), où il intervenait sur des réformes sectorielles.

Tchibozo a participé à des débats sur la réforme des médias au Bénin, plaidant pour des consultations avec la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) et une professionnalisation via des formations. En 2024, il a soutenu des initiatives sociales comme des dons de kits scolaires aux enfants orphelins de professionnels des médias. Depuis 2024, il siège en tant que conseiller élu au sein de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication.