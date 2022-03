Bénin: Claudine Prudencio n’est pas sûre de se présenter aux législatives de 2023

L’ancienne députée Claudine Prudencio veut se mettre résolument au service de la promotion et de la protection de la femme. Ses ambitions politiques semblent ne plus être une priorité pour elle. « Etre candidate aux élections législatives prochaines est un combat qui n’est pas celui que je mène actuellement. Je voudrais pleinement remplir ma mission à la tête de l’INF d’abord », a-t-elle déclaré.

