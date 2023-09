Bénin: cette hilarante anecdote de l’humoriste Le Kromozom sur la colère de Dine Alougbine

L’humoriste Judicaël Avaligbé est connu pour son talent à raconter des histoires drôles et des anecdotes hilarantes lors de ses spectacles. Sur le plateau de l’émission « Tous les jours ne sont pas dimanche » animée par le slameur Sergent Markus, Judicaël Avaligbé alias Le Kromozom a raconté une anecdote amusante sur Dine Alougbine.

L’humoriste béninois Judicaël Avaligbé, connu sous le nom de Le Kromozome, a partagé une anecdote hilarante sur son mentor, le comédien Dine Alougbine. Cette amitié entre les deux artistes s’est développée au fil des années, passant du statut de mentor-élève à celui d’une relation quasi-familiale.

Dans l’univers colérique d’Alougbine Dine

L’anecdote de Judicaël Avaligbé plonge dans l’univers de Dine Alougbine lorsqu’il se met en colère. « La première anecdote qui me vient à l’esprit est le jour où il s’est vraiment énervé. Quand il est en colère, il monte à l’étage. Et quand il redescend, c’est comme si rien ne s’était passé. Il est déjà calmé et a déjà oublié pourquoi il était énervé », a-t-il confié.

Judicaël poursuit en révélant qu’Alougbine Dine a reconnu un jour qu’il s’énerve un peu trop. « Tu sais, je m’énerve beaucoup trop. Si je continue comme ça, les enfants (en faisant référence à ses étudiants) vont me rendre malade. Je vais arrêter, je vais arrêter demain », a-t-il dévoilé. Cependant, Dine Alougbine n’a pas pu tenir cette promesse, car il s’est énervé ce même jour, souligne Judicaël en souriant.

Dine Alougbine ou l’incarnation du théâtre

Cette anecdote, empreinte d’humour et de légèreté, illustre parfaitement la personnalité d’Alougbine Dine, connu pour son tempérament vif et son excentricité sur scène. Elle témoigne également de la relation unique qui lie ces deux artistes, allant au-delà de la simple camaraderie, mais plutôt comme celle d’un père et d’un fils, d’un maître et d’un élève.

Maître incontestable dans le genre dramatique au Bénin, Dine Alougbine est le théâtre et l’incarne au quotidien. Directeur de l’École internationale de théâtre du Bénin (EITB), il n’a pas encore d’égal et tient, à ce jour, le record du spectacle le plus joué au Bénin.

Le Kromozom et son talent inégalable

De son côté, Judicaël Avaligbé, alias Le Kromozom, continue de divertir le public béninois avec son talent inégalé sur les scènes béninoises. Sa complicité avec le public transparaît dans chacune de ses représentations, apportant ainsi joie et bonne humeur à son auditoire.

Lorsque Judicaël Avaligbé raconte ses histoires sur scène, il suscite des éclats de rire dans le public. Son talent pour transformer des événements ordinaires en moments comiques fait de lui l’un des humoristes les plus appréciés de son époque.

