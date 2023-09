Bénin: Boni Yayi attendu à l’île Maurice pour un grand prix en faveur de la paix

- Advertisement -

L’ancien directeur général de la BOAD et ancien président du Bénin, Thomas Boni Yayi est sélectionné pour recevoir une distinction pour son militantisme en faveur de la paix en Afrique.

Le Leader le plus remarquable dans la promotion de la paix en Afrique. C’est le prix que recevra l’ancien président béninois, Thomas Boni Yayi les 2 et 3 Octobre 2023 à l’Île Maurice. Ce prix sera décerné sous la supervision du conseil du développement économique de l’Ile Maurice en collaboration avec le ministère des finances et de la planification de ce pays.

Président de la République du Bénin de 2006 à 2016, le financier Thomas Boni Yayi qui s’est reconverti en évangéliste après la Présidence, a été désigné plusieurs fois comme émissaire d’organisations régionales notamment la CEDEAO pour des missions de paix dans des pays africains.

L’homme d’état s’était également illustré lors de la grande crise liée à la pandémie du Covid19 par des propositions pertinentes à la communauté internationale en faveur du continent africain. Et plus récemment encore la position adoptée par l’homme d’état sur la crise politique au Niger. Ce sont toutes ces actions qui lui valent certainement aujourd’hui le titre de leader le plus remarquable dans la promotion de la Paix en Afrique édition 2023.

