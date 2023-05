Bénin: Axel Merryl remporte 15 millions de FCFA dans un live Tik Tok

- Publicité-

Le jeune humoriste et artiste béninois Axel Merryl a remporté plus de 15 millions de francs CFA dans un match Tik Tok en plein live le lundi 1er mai 2023.

Actuellement, le jeune Béninois Axel Merryl est incontestablement l’un des influenceurs les plus suivis sur le réseau social Tik Tok en Afrique avec plus de 4 millions d’abonnés. Cette forte affluence et influence dont il fait montre lui a fait gagner lundi dernier, plus de 15 millions de FCFA.

Le montant a été raflé dans un match choc contre d’autres créateurs de contenus vivant un peu partout dans le monde. L’objectif du match était de voir qui parmi eux recevra le plus de cadeaux. Et Axel Merryl et ses plus de 4 millions d’abonnés basés en Afrique et surtout en France ont battu le record en se positionnant leader du Top 1 France du Tik Tok Challenge !

En effet, le réseaux social Tik Tok propose des matches Lives à ses abonnés qui ont au moins 9 mille abonnés. Pendant les lives, les créateurs de contenus reçoivent des cadeaux de leurs abonnés généreux. Il s’agit des cadeaux envoyés en pièces en diamant ou en fleurs. Une fois reçu, le cadeau peut être converti en dollars afin d’être retiré par le bénéficiaire via PayPal lorsque les pièces atteignent 100 dollars.

Selon les explications de heroesmag, les cadeaux les plus chers sont le Tik Tok Lion et le Tik Tok Universe qui valent respectivement 400 dollars et 500 dollars. Et, en tant qu’habitué des matches, Axel Merryl a su mobiliser ses abonnés en remportant 15 millions de FCFA.

Un nouvel exploit après ses deux chansons qui font carton sur le réseau social Tik Tok avec des millions de vues sur Youtube. La preuve que Axel Merryl a une communauté très forte qui le soutient dans toutes ses initiatives.

