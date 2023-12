Bénin: ASPAC vs Requins, AS Cotonou vs Coton FC, le programme de la 13è journée

-Publicité-

Découvrez les rencontres au programme ce mercredi à travers les pelouses béninoises, comptant pour la 13è journée de la Ligue Pro.

La Ligue professionnelle de football du Bénin se poursuit ce mercredi, avec les rencontres de la treizième journée. En tête de la zone A, à égalité de point avec Bani Gansè, Damissa va tenter de conserver son fauteuil face à Dynamique. Son rival accueillera Buffles FC dans le choc du septentrion. Dauphin de Dadjè FC dans la zone B, Loto-Popo croisera les crampons avec Real Sport.

Contre la lanterne rouge, les Loto Boys devraient à priori prendre les trois points de la victoire. Mais attention à ne pas sous-estimer cette équipe de Real qui va sans doute disputer cette rencontre comme une finale. Toujours dans ce groupe, Hodio et AS Tonnerre se livreront une bataille à Come.

Autre match qui vaut le détour, le choc au sommet entre AS Cotonou et Coton FC dans la zone C. Champions du Bénin en titre, les Coton Boys sont en difficulté cette saison, avec une troisième place, à 7 longueurs de leurs adversaires, seuls en tête du classement. Une victoire contre les Cotonois est donc indispensable aux poulains du coach Victor Zvunka pour ne pas s’éloigner d’avantage de la concurrence, dans la course au titre. Toujours dans ce groupe, ASPAC, deuxième au tableau, affrontera Requins FC à Toffo.

Le programme de la 13è journée de la Ligue Pro:

Le programme de la 13è journée de la Ligue pro