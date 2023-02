Bénin: après son échec aux législatives 2023, l’UDBN réfléchit à son avenir

A l’Union pour le Développement d’un Bénin Nouveau (UDBN), la période post-électorale est consacrée à la réflexion. Le parti réfléchit à sa prochaine orientation face aux défis de 2026.

Dans une interview accordée à la radio Sêdohoun, le Directeur de la Communication et Porte-parole de l’UDBN a révélé les activités qui occupent actuellement les responsables et militants du parti. Selon Jules Léandre Kiti, l’heure à est la réflexion. « Le temps des émotions passé, il faut se remettre la tête sur les épaules et pouvoir réfléchir à son avenir », a-t-il déclaré.

Le Porte-parole a fait savoir que les membres de l’UDBN « essaient de digérer les résultats issus des législatives pour leur compte et qui manifestement ne leur ressemblent pas ». « Ils font également l’effort de diagnostiquer le mal et de voir quels sont leurs parts de responsabilités pour remonter la pente », a ajouté Jules Léandre Kiti.

Conformément à l’esprit de la réforme du système partisan, l’UDBN s’était déjà engagé dans la dynamique des grands ensembles avec un accord politique avec le Bloc Républicain. Mais à quelques semaines des élections, le parti a mis fin à sa collation avec le BR qu’il avait accusé de « non-respect » des clauses de l’accord politique ».

Pour rappel, le parti UDBN dont Claudine Prudencio est la présidente d’honneur et qui se réclame de la mouvance, a obtenu 26 430 voix, soit 1,07% des suffrages exprimés aux dernières législatives. Avec ce score, le parti est arrivé dernier sur les 07 formations politiques qui étaient en lice.