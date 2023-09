Bénin: après le drame de Sème-Kraké, 4 ministres au chevet des blessés

- Publicité-

Le gouvernement n’est pas resté indifférent au drame survenu ce samedi matin à Sèmè-Kraké. Quelques heures après le drame, 4 ministres du gouvernement sont descendus sur le terrain.

Une délégation composée de 4 membres du gouvernement s’est rendue quelques heures après le drame de Sème-Kraké au chevet des blessés. La délégation était composée des ministres de la santé Benjamin Hounkpatin, de l’intérieur, Alassane Séïdou, de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, et des Affaires sociales et de la microfinance Véronique Tognifodé.

Ce drame a coûté la vie à 34 personnes dont deux bébés, a confié le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Séidou. En dehors des décès, il y a eu 20 blessés admis au CNHU qui ont reçu la visite de la délégation.

- Publicité-

Une Cellule d’écoute mise sur pieds

Le ministre des affaires sociales a annoncé au cours de leur descente à l’installation d’une cellule d’écoute pour une assistance aux victimes. Pour sa part, le Romuald WADAGNI a confié que des programmes sont en cours pour la reconversion des vendeurs d’essence frelatée. A noter que le produit inflammable est à l’origine de l’incendie.

Un aautre incendie survenu à Sèmè-Kpodji..

- Publicité-

Après l’incendie mortel qui a eu lieu ce matin à Sème-Kraké, un autre incendie est enregistré dans l’après midi de ce samedi à Ékpè dans la Commune de Sèmè-Kpodji. Selon les informations, il n’y a pas eu cette fois ci perte en vie humaine, mais un magasin de stockage de sacs de riz a été totalement cons umé.

Sollicités, les sapeur-pompiers sont descendus sur le lieu du drame pour aider les populations à circonscrire le feu et réduire les dégâts matériels et financiers.

- Publicité-