Bénin – 9e législature: trois nouvelles démissions enregistrées

Pendant la cérémonie d’installation de la 9e législature, le Bureau d’âge a communiqué les lettre de démission enregistrées au secrétariat du Parlement. En dehors d’Abdoulaye Bio Tchané, Samou Adambi et de Joseph Djogbénou, trois autres élus ont déposé le tablier.

Jean Michel (Ministre de la Culture), Hervé Hehomey (Ministre des infrastructures et des transports) et Salimane Karimou (Ministre des enseignants maternel et primaire) ont suivi leurs collègues Abdoulaye Bio Tchané et Samou Adambi. Ils ont aussi décidé de rester au gouvernement et de céder leurs sièges parlementaires à leurs suppléants.

Les lettres de démission des trois ministres ont été lues à la séance plénière. Le Président de l’Assemblée nationale a donc désormais la responsabilité d’appeler les suppléants concernés à siéger après la procédure d’usage.