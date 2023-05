Bénin – 3è mandat de Talon: le recours contre Me Migan examiné ce jeudi

- Publicité-

La cour constitutionnelle va examiner ce jeudi 25 mai 2023, un recours déposé devant elle contre l’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats, Jacques Migan.

Invité le 12 mars dernier dans une émission politique sur ESAE-TV, l’ancien bâtonnier Jacques Migan a déclaré que » quand vous rencontrez nos concitoyens dans les quartiers, les villages, leur préoccupation aujourd’hui, c’est comment faire pour maintenir Patrice Talon aux responsabilités, comment faire pour qu’il continue l’œuvre qu’il a commencée« .

Ces propos de l’avocat ont été pris comme incitation à un troisième mandat pour l’actuel locataire de la Marina qui finit son second mandat constitutionnel en 2026. Indigné par les propos de l’ancien bâtonnier, Armand Bognon, citoyen béninois, a déposé un recours à la Cour constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité. Le recours a été examiné le 2 mai 2023 et le dossier renvoyé pour rapport.

A l’audience de ce jeudi 25 mai, le conseiller-rapporteur de la cour aura donc à présenter son rapport. Dans ce rapport, il est attendu du conseiller-rapporteur si les propos de Me Migan sont oui ou non contraires à la Constitution. Le dossier sera ensuite mis en délibéré et la Cour rendra sa décision.