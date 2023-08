Bénin – 1er août: « feinte de balayeur », Azannaï récupère Yayi et Les Démocrates

L’ancien président Boni Yayi et son pari Les Démocrates ont boycotté les festivités du 1er août 2023. Dans des messages diffusés la veille de la célébration, ils ont annoncé leur absence en prenant pour raison la situation sociopolitique délétère du pays. Après cet acte, ils ont été désapprouvés par l’ancien ministre Candide Azannaï.

« Boni Yayi et des responsables du Parti dit Les Démocrates en mode Feinte de balayeur », a attaqué Candide Azannaï en réaction de l’absence de l’ancien président et des Démocrates aux festivités du 63ème anniversaire d’indépendance du Bénin. « Il s’agit d’une ignoble farce de plus devant le désastre que constitue le fiasco politique de leur compromission », a-t-il ajouté.

Ce boycott procède d’une ridicule « feinte de balayeur ». Candide Azannaï

Pour le farouche opposant qui se définit comme un « résistant », Boni Yayi et son parti ont simplement fait preuve de lâcheté en boycottant les festivités du 1er 2023. « Il s’agit d’une variante pernicieuse de rouerie politique indécente au regard de la trahison de l’intérêt général et de la compromission politique de leurs auteurs, en somme une lâcheté et une triste fuite en avant », a indiqué Candide Azannaï.

Il faut souligner que les festivités de l’année passées, le parti Les Démocrates et le l’ancien président Boni Yayi n’ont pas boycotté. Ils s’étaient affichés aux côtés des autorités. Et pourtant, la situation difficile qu’ils décrivent aujourd’hui n’est pas forcément différente de celle de 2022. On peut y voir une incohérence qui pourrait conforter la position de l’ancien ministre.