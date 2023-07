Bénin: 07 présumés cybercriminels arrêtés à Porto-Novo

- Publicité-

La police républicaine a interpellé 07 personnes pour cybercriminalité à Porto-Novo, dans le quartier Koutongbé. Plusieurs objets ont été saisis lors de l’opération.

Soupçonnés des faits de cybercriminalité, 07 jeunes sont actuellement dans les mains de l’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC). Ils ont été pris dans une maison à Koutongbé, dans la ville de Porto-Novo.

Des ordinateurs, des téléphones portables, des cartes sim et des routeurs WiFi ont été saisis pendant la perquisition des chambres des suspects. Les 07 personnes sont actuellement gardées à vue et seront incessamment présentées au Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).