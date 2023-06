Bénin: 06 policiers déposés en prison pour cybercriminalité

Les 09 policiers interpellés dans le démantèlement d’un réseau de présumés cybercriminels dans une prison ont été présentés au Procureur. Après avoir écouté les suspects, le Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a décidé de mettre 06 d’entre eux sous mandat de dépôt.

06 agents de la Police républicaine placés en détention provisoire dans une affaire de cybercriminalité. Ils sont soupçonnés d’être de connivence avec un réseau de présumés cybercriminels qui opère depuis la prison.

Selon les informations, le réseau est composé de plusieurs personnes avec deux détenus comme chefs de file. Depuis la prison, ils coordonnent les actions du réseau et prennent pour cible les gérants des structures de transfert d’argent mobile.

Plus de 50 victimes ont été recensées dans ce dossier. Les mis en cause seront jugés le 26 juin prochain. A noter que les trois autres policiers sont mis sous convocation et devront se présenter à l’audience.