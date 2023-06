Bénin: 02 hommes condamnés à 15 ans et 20 ans de prison pour association de malfaiteurs

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a condamné deux hommes pour association de malfaiteurs et détention illégale d’armes de guerre. Ils sont âgés de 32 ans et de 34 ans. Le premier a écopé de 15 ans de prison ferme et le second a été condamné à 20 ans de prison ferme.

Les deux prévenus avaient été arrêté en février 2019 en possession d’AKM et d’une quantité importante de munitions. Au départ, ils étaient poursuivis pour terrorisme et appartenance à une organisation terroriste. Mais selon Bip fm, les chefs d’accusation ont été requalifiés en « association de malfaiteurs et détention illégale d’armes de guerre ».

Le ministère public a requis 10 ans de prison pour chacun des prévenus, mais le juge a finalement a infligé 15 ans et 20 ans de prison ferme.

