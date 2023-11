Beauté: Saran Kourouma élue Miss Guinée 2023

Saran Kourouma a remporté la couronne de l’édition 2023 du concours de beauté Miss Guinée 2023 le 25 novembre 2023 dans la salle de spectacle du Palais du Peuple de Conakry.

Saran Kourouma, 1er dauphine Conakry 2023 devient Miss Guinée 2023, succédant ainsi à Mariame Touré, Miss Guinée 2019. En effet, après un processus de sélection rigoureux, la candidate N°19, Saran Kourouma, a été couronnée Miss Guinée 2023-2024, ce qui lui permettra de représenter le pays lors des compétitions internationales de beauté.

Les candidates N°02 et N°24 ont également été honorées en étant désignées première et deuxième dauphines de l’année. L’annonce de cette nouvelle reine de beauté a suscité l’enthousiasme parmi les spectateurs présents lors de l’événement, ainsi que parmi les nombreux fans et supporters des candidates.

Des lots en nature et en espece

L’édition Miss Guinée 2023-2024, un événement d’envergure a été marqué par la présence remarquée de la première Dame de la République, Lauriane Doumbouya, ainsi que de nombreuses personnalités politiques.

En plus du prestigieux titre de Miss Guinée, les gagnantes se sont vu offrir une pléthore de cadeaux et de récompenses. Parmi ceux-ci, des enveloppes financières, des terrains agricoles, une voiture neuve, des billets d’avion et des bourses d’études.

Ces récompenses visent à soutenir les initiatives des gagnantes et à les aider à réaliser leurs projets personnels et professionnels. Cette générosité témoigne de l’engagement de l’organisation envers l’épanouissement des jeunes femmes guinéennes.

La nouvelle Miss Guinée 2023-2024, Saran Kourouma, incarne désormais l’élégance, le charme et la grâce de la beauté guinéenne. Elle portera les couleurs de son pays avec fierté lors des prochains concours de beauté internationaux, offrant une vitrine exceptionnelle à la richesse culturelle et à la diversité du peuple guinéen.