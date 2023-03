Bayern Munich: Sadio Mané prévient le PSG avant la Ligue des champions

Alors que le Bayern Munich affronte le PSG mercredi prochain en huitième de finale retour de la Ligue des champions, Sadio Mané a tenu à prévenir les Parisiens.

Éloigné des terrains depuis mi-novembre dernier en raison d’une blessure au genou, Sadio Mané a disputé ce weekend ses premières minutes avec le Bayern Munich. Et la star sénégalaise devrait également assister à la réception du PSG mercredi prochain en Ligue des champions. Les Bavarois affrontent en effet les Parisiens à l’Allianz Arena, pour le compte de la manche retour des huitièmes de finale de C1. Victorieux à l’aller (1-0), les Munichois n’ont besoin que d’un nul pour accéder au prochain.

Au micro de Bild, le Lion de la Téranga a exprimé sa confiance avant de rencontrer les coéquipiers de Kylian Mbappé. « Le Bayern a remporté la Ligue des champions à six reprises, le club est l’un des plus grands au monde, a d’abord rappelé l’international sénégalais. Si vous me demandez si nous pouvons battre toutes les équipes : absolument, je ne vois aucune équipe plus grande que le Bayern ou imbattable », a expliqué l’offensif bavarois.

Le double Ballon d’Or africain a cependant mis en garde ses partenaires contre la complaisance et souligné la présence de grandes équipes dans la compétition. « Il serait mauvais de penser que personne ne peut nous arrêter. Nous ne sommes pas à l’abri d’un coup tordu. Il y a de grandes équipes dans la compétition. Et il faut d’abord jouer le deuxième match contre Paris ! », a prévenu le Sénégalais.

Comme son entraîneur, Julian Nagelsmann, Sadio Mané fait preuve d’une grande confiance en son équipe. Il est cependant conscient qu’il faudra rester vigilant et ne pas sous-estimer l’adversaire.