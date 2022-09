Bayern Munich: bonne nouvelle pour Julian Nagelsmann

Victime d’une déchirure musculaire à la cuisse droite à l’entraînement le 9 septembre dernier, Kingsley Coman a repris l’entraînement ce mardi, a annoncé le Bayern Munich. L’international français devrait être à la disposition de Julian Nagelsmann après la trêve internationale.

Julian Nagelsmann connaît une petite zone de turbulence à la tête du Bayern Munich en ce début de saison. En effet, malgré deux victoires en deux sorties de Ligues des champions, le Bayern Munich n’a plus gagné aucun match de Bundesliga depuis quatre journées, et a même été battu par Augsbourg (1-0) samedi dernier, lors de la 7è journée de championnat. La trêve internationale, qui a débuté cette semaine, tombe donc a pique pour Nagelsmann et ses hommes. Et à la reprise, le technicien allemand devrait compter sur un retour de poids.

En effet, victime d’une déchirure musculaire à la cuisse droite à l’entraînement le 9 septembre dernier, Kingsley Coman a repris la course ce mardi matin au centre d’entraînement munichois. “Bienvenue Kingsley Coman ! L’attaquant a franchi une étape importante vers un retour mardi: environ deux semaines et demie après que le joueur de 26 ans s’est déchiré une fibre musculaire à l’arrière de la cuisse gauche pendant l’entraînement, le Français a repris l’entraînement de course le matin”, a écrit le Bayern dans un communiqué publié sur son site officiel.

Auf dem Weg zum Comeback: Coman dreht erste Laufrunden an der Säbener Straße! 💪 #MiaSanMia #FCBayern — FC Bayern München (@FCBayern) September 20, 2022

Désormais, l’objectif de Kingsley Coman est de reprendre les séances collectives au plus vite, probablement la semaine prochaine en fin de trêve internationale, pour être d’attaque dès le 30 septembre prochain, lors de la réception du Bayer Leverkusen en Bundesliga.