Barcelone – Man United: les compos officielles avec Lewandowski

Découvrez les compos officielles du choc entre le FC Barcelone et Manchester United ce jeudi soir (18h45, GMT+1), comptant pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa.

La rencontre de ce jeudi soir au Camp Nou entre le FC Barcelone et Manchester United est le grand choc des seizièmes de finale de la Ligue Europa. Les deux formations sont habituées à la Ligue des champions et sont actuellement en excellente forme. Le Barça occupe la première place du classement de la Liga avec huit points d’avance sur le Real Madrid, tandis que Manchester United a rattrapé son retard sur Arsenal et Manchester City et n’est plus qu’à cinq points de la tête du classement.

Pour cette rencontre, le Barca évoluera dans son habituel 4-3-3 avec Robert Lewandowski à la pointe de l’attaque catalane, accompagné par Gavi et Raphinha. L’ivoirien Franck Kessié est titulaire au milieu de terrain, aux côtés de Pedri et Franckie de Jong. En face, Erik ten Hag a aligné ses poulains en 4-2-3-1. Les anciens joueurs du Real Madrid, Raphaël Varane et Casemiro, sont respectivement alignés en défense et au milieu. Enfin, Sancho, Bruno Fernandes et Rashford soutiennent Weghorst, seul en pointe.

Les compos officielles

Barcelone : Ter Stegen, Koundé, Araujo, Alonso, Alba – Pedri, Kessié, De Jong – Raphinha, Lewandowski, Gavi

Manchester United : De Gea – Wan-Bissaka, Varane, Shaw, Malacia – Fred, Casemiro – Sancho, Bruno Fernandes, Rashford – Weghorst