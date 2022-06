Bamba Ami Sarah: « Mon plus gros cachet, c’était 5 millions en cash et 10 millions en… »

Bamba Ami Sarah figure sans doute dans le cercle restreint des artistes féminines les plus influentes du coupé-décalé. Invitée récemment par un média pour parler de son nouveau concept, la capitaine du coupé-décalé n’a pas manqué de se confier sur d’autres aspects de sa carrière.

Le mercredi 18 mai dernier, la chanteuse Bamba Ami Sarah, et compagne de l’homme saga Souleymane Kamagaté avait fait son retour sur le devant de la scène avec un nouveau concept musical intitulé « Biama ».

« J’ai fini ma part. Je vous regarde maintenant. Je suis assise, je regarde tous ceux qui vont partager. Je compte les partages. On partage au maximum », avait écrit l’ancienne protégée du producteur ivoirien John Chahin Sombo après la sortie du clip.

Quelques semaines après la sortie du clip, la chanteuse coupé-décalé continue d’assurer la promotion de son concept. Invitée récemment à se prononcer sur les dessous de son chef-d’œuvre, la femme de Souleymane Kamagaté n’a pas manqué de faire d’autres révélations.

Interrogée sur le plus gros cachet de sa carrière, la chanteuse du coupé-décalé n’a pas fait dans dentelle. « Mon plus gros cachet c’était 5 millions en cash et 10 millions en travaillement », a déclaré Bamba Ami Sarah.

Pour rappel, juste après la sortie de son nouveau projet, la vidéo est taxée de plagiat par le nommé Dezy Daiz qui accuse la chanteuse de lui avoir volé le concept « Biama ». « Appel à toutes les bonnes volontés pour la réalisation du clip. Yopougon Sicogi, on ne va pas se laisser voler notre concept sans réagir. Le Biama est aussi notre richesse culturelle. On doit montrer les vrais pas », a lancé l’accusateur sur les réseaux sociaux. Pour l’heure, Bamba Ami Sarah n’a pas encore réagi face à cette affaire qui fait l’objet d’une grosse polémique.