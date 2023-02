Aya Nakamura: vague d’indignations après la publication de sa s3xtape par …

Malgré les plaintes de la chanteuse Aya Nakamura, sa s3xtape a fuité et fait grands bruits sur les réseaux sociaux depuis quelques heures. Mais la chanteuse a pu compter sur le soutien de ses fans qui se sont indignés contre le diffuseur Aqababe.

Il y a quelques jours, Aya Nakamura dénonçait avoir été victime de chantage par des cambrioleurs qui menacent de publier ses vidéos intimes sur les réseaux sociaux. Mais après avoir porté plainte contre son ravisseur, la reine de la pop française ne s’attendait certainement pas à voir ses s3xtapes sur internet. Mais c’est fait, des extraits ont été publiés par Aqababe le lundi 13 février 2023.

Du chantage à la diffusion …

La diffusion de ses s3xtapes est une mauvaise nouvelle pour Aya Nakamura qui n’a pas encore réagi. La jeune maman connait actuellement le succès avec son album DNK numéro 1 au Top Album validé par Booba et Karim Benzema. Selon les informations, c’est Aqababe qui en sait plus sur la s3xtape d’Aya Nakamura. Habitué aux scandales, le blogueur a assuré posséder les vidéos privées de l’artiste.

D’après lui, il a tenté en vain de mettre Aya Nakamura en contact et le maître chanteur mais elle aurait, rapporte 13or-du-hiphop, refusé. Choqué par ce rejet, ce dernier décide de tout balancer « Y a les vidéos d’Aya et le lien wetransfer Maes pour tout download », a-t-il écrit sur ses réseaux en invitant les internautes à s’abonner à son compte pour découvrir des vidéos d’Aya Nakamura ou encore télécharger l’album de Maes. Toutefois, il a pris la peine de préciser que les images ont fuité sur un canal Télégram.

Vives indignations contre Aqababe

Très vite, les internautes et fans de la chanteuse franco-malienne Aya Nakamura se sont indignés contre le comportement du blogueur. « Aqababe « lanceur d’alerte » de la vie se*uelle d’Aya Nakamura!, Ce n’est pas lui qui chouinait en victime au harcèlement ? Juste pour détruire des vies? Quand le karma va le manger, on pourra faire les lanceurs d’alerte nous aussi? ! Et on fera ça gratuitement », a fustigé un internaute.

En plus d’avoir signalé son compte, sur Twitter, certains ont dénoncé les liens à la Police Nationale. « Police Nationale, je suis trop choqué, on a tout sous les yeux et il ne se passe rien, d’abord la tentative d’extorsion d’Aya Nakamura, il partage ses s3xtapes à condition de s’abonner à son compte (payant) il a dit lui même que Aya lui a fait perdre de l’argent, Aqababe, tu a vomi », a-t-il dénoncé.

Comme eux, plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux ont pris partie pour la chanteuse en s’indignant contre le comportement de Aqababe qui se fait clairement de l’argent sur les s3xtapes de Aya Nakamura.

Une plainte mais …

Pour rappel, le 24 janvier dernier, Aya Nakamura s’était rendue au commissariat de Chelles (Seine-et-Marne) pour dénoncer cette affaire de chantage à la « sextape ».

Dans sa plainte, la chanteuse franco-malienne a déclaré avoir été victime d’un cambriolage à son domicile le 27 décembre 2022, localisé dans la banlieue parisienne. D’après elle, les cambrioleurs ont réussi à subtiliser de l’argent liquide, des objets onéreux ainsi que des vêtements de luxe. Le préjudice est estimé à 200.000 euros.

La cerise sur le gâteau est que les voleurs ont également emporté deux tablettes numériques avec lesquels Aya Danioko, son nom à l’état civil, a enregistré des vidéos personnelles.

Elle dénonce qu’un inconnu est entré en contact avec elle par téléphone le 20 janvier 2023. Après avoir décrit les scènes des vidéos en question, il a menacé la chanteuse de diffuser ses vidéos et réclame la somme de 250.000 euros s’il doit garder le silence.