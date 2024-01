Autorité du Bassin du Mono : le Togo passe le témoin au Bénin

- Publicité-

Le Bénin a désormais pris les rênes de la présidence de l’Autorité du Bassin du Mono. L’information émane de la partie togolaise qui a passé le témoin lors du 6ème conseil des ministres de l’Autorité.

Pour l’année 2024, la présidence de l’Autorité du Bassin du Mono (ABM) sera assurée par le Bénin. Le Togo a en effet officiellement passé le témoin à son voisin de l’Est le vendredi 26 janvier dernier, à l’issue du 6ème conseil des ministres de l’Autorité. Les travaux, dirigés par le ministre de l’eau et de l’hydraulique villageoise, Yark Damehame, et son homologue béninois, Samou Seïdou Adambi, ont porté sur l’examen et l’adoption de plusieurs grandes décisions.

« C’est avec fierté que je passe le témoin à mon homologue pour l’année 2024. Je souhaite bon vent à l’ABM et que nos laborieuses populations ressentent les retombées de cette initiative de nos chefs d’Etat », a déclaré le ministre d’Etat lors de la clôture de la session, selon le compte rendu des services de communication de la présidence du Togo.

Créée en décembre 2014, l’Autorité du Bassin du Mono est la principale entité de mise en œuvre de la coopération transfrontalière entre les deux pays, pour la bonne gestion des ressources en eau du bassin et d’une meilleure intégration socioéconomique sous régionale.

Le bassin présente les éléments naturels essentiels (Localisation, le relief, le climat, l’hydrographie, la végétation, le sol et la géologie), caractéristiques du bassin. Il est situé entre 06° 16 – 09°20 N et 0°42 et 2°25 E, le bassin couvre une superficie totale de 24.300 Km2 dont 21.300 Km2 au Togo (soit une occupation de 38% du territoire togolais) et 3.000 Km2 au Benin.

Le bassin sur le plan orographique présente un relief estompé aux altitudes inférieures à 200 m au Sud et supérieures à 300 à 400 m au Nord. Sur le plan climatique, le bassin jouit d’un climat de type subéquatorial ou guinéen à double saisons pluvieuses. La géologie du bassin est constitué de trois unités morpho-structurales : le bassin sédimentaire, les unités internes des Dahoméyides et la chaine de l’Atakora.