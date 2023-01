Atletico: Diego Simeone lance le choc contre le Real Madrid

En conférence de presse ce mercredi, l’entraîneur de l’Atletico Madrid Diego Simeone a évoqué le choc contre le Real Madrid en Coupe du Roi.

L’Atletico Madrid se déplace, ce jeudi (21h, GMT+1), sur la pelouse du Real Madrid dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Roi. Un derby qui s’annonce compliqué pour les Colchoneros, qui connaissent une saison très mitigée. En conférence de presse, à la veille de ce duel, l’entraîneur de l’ATM Diego Simeone a confié que son équipe était en meilleure forme depuis la fin de la trêve internationale.

« Je nous trouve meilleurs depuis la reprise après le Mondial, avec beaucoup d’options offensives pour générer du danger, le groupe travaille très bien. Je sens un groupe engagé, enthousiaste et on va jouer un match important. Un match à élimination directe contre une équipe très forte et avec un entraîneur que j’admire énormément. C’est le Real en face, avec tout ce qu’il représente chez lui« , a lancé le technicien argentin, relayé par Real France.

Interrogé sur son plan pour contrer Vinicius Jr, Simeone a expliqué qu’il préférait se concentrer sur l’ensemble des Merengues. « On pense au Real Madrid en tant qu’équipe. Ils ont des joueurs très importants et quand ils décident d’être compétitifs, ils le sont. Ils ont beaucoup de forces. On jouera le match comme on le peut pour leur faire mal« , a-t-il déclaré, avant de se prononcer sa relation avec son homologue d’en face, Carlo Ancelotti.

« Ce serait excessif de dire qu’elle est exceptionnelle. La seule chose dont je peux parler, c’est de la relation que j’ai avec lui uniquement en ce qui concerne sa facette d’entraîneur, parce que je n’en ai pas d’autres, même si j’aimerais apprendre parce que c’est quelqu’un de très intelligent. Il m’a l’air d’être une bonne personne« , conclut Diego Simeone.