Arsenal-Manchester City: Guardiola révèle le secret de la victoire cityzen

Pep Guardiola était en conférence de presse, mercredi soir, à la sortie du match Arsenal-Man City (1-3) en Premier League. Et le coach cityzen a révélé la clé de la victoire de son équipe.

La Premier League était à l’honneur mercredi soir avec un choc entre Manchester City et Arsenal. Une bataille décisive dans la course au titre. Et c’est finalement les Cityzens qui se sont offert les trois points de la partie.

Portés par un kevin de Bruyne des grands soirs, les Skyblues se sont imposés sur le score de 3-1. Bukayo Saka avait pourtant relancé le jeu pour les Gunners après l’ouverture du score par le Belge. Mais derrière, Jack Grealish et Erling Haaland se chargèrent de tuer les hommes de Mikel Arteta qui voient leur bourreau d’un soir leur ravir la première place (même s’ils ont un match en moins).

En conférence de presse d’après-match, Pep Guardiola est revenu sur la belle réaction de ses poulains après une première période dominée par les locaux. « En première mi-temps, Arsenal était bien meilleur que nous. Nous n’étions pas assez intenses, peut-être parce que j’ai changé quelque chose. En deuxième mi-temps, nous avons été beaucoup plus agressifs et beaucoup, beaucoup mieux », a déclaré Guardiola à la BBC.

Le technicien espagnol estime que le résultat de cette rencontre aurait pu être différent si l’équipe adverse avait dans son groupe un créateur de plus, tel de Bruyne, capable d’apporter le danger chez les siens. « Ils n’ont pas eu cet homme supplémentaire au milieu de terrain qu’ils peuvent créer. Kyle, Manu, Ruben et Nathan, ils ont fait un effort extraordinaire pour contrôler Saka, Martinelli et Nketiah », a-t-il ajouté.

Avec sa victoire, précieuse dans la course au titre, Manchester City prend la tête de la Premier League, à égalité de point avec Arsenal. Un fauteuil que vont tenter de conserver les Cityzens lors du déplacement à Nottingham Forest, samedi prochain. Les Gunners qui disposent d’un match supplémentaire, iront de leur côté à Aston Villa.