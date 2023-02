Après la RDC, le Pape François entame une visite historique au Soudan du Sud

Le Pape François est arrivé au Soudan du Sud ce vendredi, dernière étape de sa tournée africaine. Le Souverain Pontife s’est rendu dans ce pays d’Afrique du Nord avec un message de paix et de réconciliation.

Après sa visite en République Démocratique du Congo (RDC), le Pape François est arrivé au Soudan du Sud ce vendredi. Comme en RDC, le Pape entend livrer un message de paix et de réconciliation dans ce pays déchiré par la guerre civile et une extrême pauvreté.

Le Soudan du Sud garde les séquelles de la guerre civile qui a fait rage entre 2013 et 2018 avec 380.000 morts et des millions de déplacés. En 2019, un an après un accord de paix, François avait reçu les deux frères ennemis au Vatican et s’était agenouillé pour leur embrasser les pieds en les suppliant de faire la paix, un geste symbolique fort qui avait marqué les esprits.

Mais les appels du souverain pontife à la réconciliation n’ont pas été suivis d’effets et la violence perdure.

Jeudi, à la veille de son arrivée, au moins 21 personnes ont été tuées lors d’un vol de bétail dans le sud du pays.